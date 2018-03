Novinky

„Bylo to hrozné. Těžko se dá popsat, co se dneska stalo,“ uvedla pro server Regnum Anna N., která byla s rodinou v kině v obchodním středisku v Kemerovu: „Celá rodina se rozhodla jít do kina. Oblékli jsme si nejlepší šaty a vyrazili jsme. Celé obchodní středisko Zimní višeň bylo plné návštěvníků.“

Podle úřadů bylo v kinosálech v době požáru na 250 lidí.

„Měli jsme místa v prvním sále v páté řadě. Naráz se v půlce promítání otevřely dveře a někdo křičel: ´Hoří, hoří!´. Požární signál slyšet nebylo. Dav prorazil úzké dveře. Druhý východ nebyl z nějakých důvodů otevřený. Když jsme vyběhli z kinosálu, viděli jsme hustý černý dým, který zcela pohltil dětský koutek a druhý kinosál. Nebylo je vůbec vidět. Nedalo se dýchat,“ dodala Anna N.

„Hoříme. Všechny vás miluju, nezapomeňte. Nemůžu dýchat. ” Poslední telefonát jedenáctileté Viky uvězněné v sále

O chaosu v sálech se zamčenými dveřmi mluvil i Dmitrij Chorošavcev, který tam byl s přítelkyní. „Napřed jsme si mysleli, že je to nějaké cvičení, ale všichni utíkali k východu,” řekl serveru Lenta.ru. „Když se dveře podařilo rozrazit, na chodbě už nebylo nic vidět, jen klubka horkého dýmu. Nebylo vidět ani na metr, dýchat se nedalo. Každý křičel, malé děti, rodiče, kteří je hledali. Nedá se to popsat. Lidé vykopli okna a skákali z nich. Žádný pořadatel nás nevaroval, nezněly žádné sirény. Nic. I dveře nouzového východu byly zavřené,” stěžoval si.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Záběry z dronu na hořící obchodní centrum v Kemerovu

„Pořadatelka stála v panice a nevěděla, co dělat,“ vypověděla Anna N. Kouř byl podle ní tak hustý, že se nedalo projít, ale když požádala o dýchací masku, pořadatelka jen bezmocně rozpřáhla ruce.

Hasiči u požáru obchodního centra v sibiřském Kemerovu

Když se jí podařilo dostat na schody, viděla mnoho plačících a křičících dětí. „Nějaký muž křičel, že v jednom z kinosálů jsou jeho děti,“ dodala Anna N.

Zamčení v sále

Jejich osud byl tragický. Zůstaly v něm zamčené a sál se nakonec propadl ze čtvrtého do třetího patra. Mnoho dětí se ještě stihlo rozloučit s rodiči po telefonu.

Sugestivně to popsal Rostislav Antonov z nadregionální organizace Občanská patrola, která shromažďuje informace o nedodržování zákonů: „Temná hala, kouř, zamčené dveře a poslední telefonát mámě. Říci ta nejdůležitější slova: ´Mami, řekni všem, že jsem vás milovala.´ Jak budou teď žít rodiče bez jediného dítěte?“

Připomenul osud jedenáctileté Viky Z., která šla do kina se spolužáky a vedoucím třídy. Rodičům podle serveru Lenta.ru zavolala: „Hoříme. Všechny vás miluju, nezapomeňte. Nemůžu dýchat.”

Hasičské automobily zasahují při požáru v sibiřském Kemerovu.

„Každou minutu přicházejí zprávy, že lidi nemohli odejít z kinosálu, protože byl zavřený. Lidi, kteří jej měli otevřít, byli už (z centra) evakuováni, a ti, co byli v sále, se nemohli dostat ven,“ uvedl místní poslanec ze strany Jednotné Rusko Anton Gorelkin.

„Nezodpovědnost a nepořádek vedou k takovýmto tragédiím. U nás v Kemerovu máme několik nákupních středisek postavených stejně z klacků a lejn, z levného plastiku s labyrintem chodeb. A čert aby se vyznal v dokumentech,“ dodal Gorelkin.

Hasiči u požáru obchodního centra v sibiřském Kemerovu

