Prezident Donald Trump podle listu nakonec od plánu ustoupil pod tlakem ministrů obrany a zahraničí Jamese Mattise a Rexe Tillersona, i když bezpečnostní poradce Herbert McMaster ho hájil.

Jednou z variant bylo zničit odpalovací zařízení předtím, než je režim použije pro další raketové testy, ale to se pak zavrhlo, protože KLDR začala používat mobilní odpalovací rampy. Druhou možností bylo zasáhnout sklady zbraní.

V Bílém domě panovalo přesvědčení, že by vojenská síla mohla uštědřit tvrdou ránu vůdci KLDR Kim Čong-unovi tak, že by „krvácel z nosu“, a ukázala mu, že Spojené státy zcela vážně plánují zabránit dalšímu rozvoji jaderného potenciálu KLDR a dotlačit Pchjongjang k jednání. Trump dokonce koncem září řekl Tillersonovi, že „ztrácí čas“, když se pokouší jednat s KLDR.

Ani poradce McMaster v létě nesouhlasil s jednáním a varoval, že válka je stále pravděpodobnější. „Nejsme blíž k válce než před týdnem, ale jsme blíž k válce, než jsme byli před deseti lety,” řekl McMaster a dodal, že Trumpova vláda je v případě potřeby připravena se s KLDR vojensky vypořádat a že „USA by mohly dosáhnout denuklearizace Severní Koreje i bez spolupráce režimu“. [celá zpráva]

Panovaly ale obavy, že by i omezený útok mohl vyprovokovat tvrdé jádro severokorejských jestřábů k odvetě, což by představovalo ohromné riziko války s globálním dopadem, možná dokonce jaderné.

Ústup od útoku



Nakonec převážil postoj ministra zahraničí Rexe Tillersona, který v půlce prosince přišel s překvapivým prohlášením, že Spojené státy byly a jsou „připraveny k jednání kdykoli, kdy jsou oni (Severokorejci) připraveni jednat“. Dodal však, že by předtím mělo nastat „období klidu“ bez jaderných a raketových testů. [celá zpráva]

Bílý dům vydal po projevu ambivalentní prohlášení: „Pohled prezidenta na Severní Koreu se nezměnil. Severní Korea jedná velmi nebezpečně. Akce Severní Koreje nejsou dobré pro nikoho a zejména ne pro Severní Koreu.“

Bylo ale jasné, že by nešlo o tak snadný útok, jako byl ten ze 7. dubna proti syrské letecké základně, kterou zasáhlo 59 raket s plochou dráhou letu. Expert na vzdušný boj Justin Bronk upozornil v Business Insideru, že Severní Korea si hlídá své vody a že rakety s plochou dráhou letu jsou jen podzvukové. Použití pilotovaných letadel představovalo příliš velké riziko v případě, že by stroj byl sestřelen. Nakonec se za nejlepší výstrahu považovalo sestřelení některé ze severokorejských raket, což by ale zase bylo nákladné, protože by se raketový štít musel udržovat u KLDR dlouhodobě.

Budování jednotek pro boj v tunelech

Kvůli boji proti KLDR také začala americká armáda cvičit tisíce dalších vojáků v boji v tunelech. Pentagon si dokonce zakoupil další zvláštní vybavení pro tento druh operací včetně noktovizorů a rádiového vybavení.

Obvykle americká armáda cvičí k boji v tunelech jednu nebo dvě brigády, protože tunely hodně využívají vzbouřenci v Afghánistánu a na Blízkém východě. Představitelé ale neuvedli, kolik dalších brigád bude vycvičeno k tomuto boji.

Už v roce 2001 tehdejší americký ministr obrany Donald Rumsfeld varoval, že Severokorejci jsou na špičce v tunelování a že mají podzemní tunely po celé zemi v takové míře, jako má jen málo zemí, uvedl server The Hill s tím, že jakýkoli útok na KLDR by nutně zahrnoval boj v tunelech.