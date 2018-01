Názory prezidentských kandidátů na to, zda by Česká republika měla přijmout euro, se rozcházejí. Novinky se zeptaly adeptů na Hrad, jaký mají na vstup do eurozóny názor. Přečtěte si názory osmi z devíti prezidentských kandidátů, kteří... Celý článek Otázka pro prezidentské kandidáty: Přijmout euro, nebo si nechat korunu?»