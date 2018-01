Ruské ministerstvo obrany ve čtvrtek přiznalo raketový nebo minometný útok na letiště Hmejmim z 31. prosince, při kterém zemřeli dva vojáci, ale popřelo, že by byla jakákoli letadla vyřazena z provozu. Ruský list Kommersant přitom krátce předtím s odvoláním na diplomatické zdroje uvedl, že bylo zničeno sedm letadel. [celá zpráva]

Saponkov sdělil, že bylo zasaženo šest stíhacích bombardérů Suchoj Su-24, jeden víceúčelový bojový letoun Suchoj Su-35S, jeden transportní Antonov An-72, jeden průzkumný a špionážní Antonov An-30 a jeden vrtulník Mil Mi-8. Dodal, že Su-35S a dva Su-24 se podařilo opravit.

Jeden ze zničených ruských suchojů

Jeho seznam se liší mírně od seznamu zasažených strojů Kommersantu, který uváděl čtyři Su-24, dva Su-35S a jeden An-72.

Saponkov BBC upozornil, že číslo 29 na směrovce jednoho ze Su-24 odpovídá tvarově číslu na svislé ocasní ploše Suchoje Su-24, který se objevil v prosinci na televizních záběrech z Hmejmimu v televizi Rossija24.

Одна из липовых фотографий где вроде как изображен Су-24 ВКС России в Хмеймим. Будьте бдительны и не поддавайтесь на различные фейки. pic.twitter.com/q5WQlojEbk — Анатолий Власов (@AnatolyVlasov87) 5. ledna 2018

Zasažený suchoj s číslem 29

Ruské ozbrojené síly uvedly, že zlepšují obranu základny. Ta je sice střežena několika systémy protivzdušné obrany včetně jednoho s dalekým dosahem, vzbouřenci však ostřelovali základnu z minometů, což znamená, že se k ní museli přiblížit.

Минобороны России подтвердило факт обстрела базы "Хмеймим", но опровергло данные о потерях в технике https://t.co/jkNrcWobYw pic.twitter.com/DuzWxBwE4X — Techme (@IndriDewi32542) 5. ledna 2018

Stroje na základně nebyly nijak chráněné

Rusko dosud nechávalo stát letadla volně na ploše a nevybudovalo tam žádné „úly”, do kterých by letouny zajížděly, anebo alespoň bariéry mezi jednotlivými stojánkami, které by jednotlivé stroje od sebe oddělovaly.