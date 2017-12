Přeběhlík z KLDR byl očkovaný proti antraxu

Severokorejský voják, který letos přeběhl přes demilitarizovanou zónu do Jižní Koreje, byl očkován proti antraxu neboli sněti slezinné. S odvoláním na představitele jihokorejské tajné služby a místní televizní síť Kanál A to ve středu napsala agentura UPI. Vyvolává to obavy, že KLDR zvažuje nasadit ve válce antrax.