Vzájemný obchod mezi Čínou a Severní Koreou činil 388 miliónů dolarů (zhruba 8,5 mld. Kč), což je nejnižší měsíční objem za celý letošek.

V listopadu Čína nedodala do Severní Koreje žádný benzín, naftu ani letecký petrolej nebo topný olej. Je to už druhý měsíc v řadě, kdy Peking do KLDR nedodal žádné ropné produkty. K takovémuto kroku Čína přistoupila podle agentury Reuters naposled v únoru 2015. Od letošního června přestala čínská státní petrolejářská firma CNCP dodávat do Severní Koreje benzín a naftu v obavách, že by za ně země nezaplatila.

Meziročně poklesl i čínský export zrna do KLDR 82 procent na 100 tun, což je nejméně od ledna, a klesl i vývoz rýže z Číny do Severní Koreje o 64 procent na 672 tun, což je nejméně od března.

Rada bezpečnosti OSN přitom teprve minulý týden uvalila nové sankce na dovoz ropných produktů do KLDR na pouhých 50 000 barelů ročně.

Nejasnosti kolem surové ropy



Není ale jasné, zda Čína do KLDR nedodává surovou ropu. O těchto dodávkách neinformuje už několik let. Podle zdrojů z průmyslových kruhů ale stále proudí z Číny stárnoucím ropovodem do KLDR 3,8 miliónu barelů ropy ročně, což je něco přes 10 000 barelů denně. KLDR však zřejmě získává nějakou ropu i z Ruska.

Roste ale dovoz zkapalnělého plynu, který se používá hlavně k vaření, v listopadu stoupl meziročně o 58 procent na 99 tun. O 82 procent stoupl o dovoz biolihu, který také může být přeměněn na palivo pro automobily.