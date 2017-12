Zemřel americký zběh, který se stal filmovou hvězdou v Severní Koreji

Ve věku 77 let zemřel někdejší americký voják Charles Jenkins, který v 60. letech minulého století zběhl do Severní Koreje a proti své vůli se ve stalinistické zemi stal filmovou hvězdou, informovala BBC. Jenkins sloužil na hranici demilitarizované zóny a ze strachu, že bude poslán do vietnamské války, se rozhodl v roce 1965 prchnout do KLDR. Doufal, že bude zajat a vyměněn za sovětské zajatce. To se ale přepočítal. Režim Kim Ir-sena s ním měl jiné plány.