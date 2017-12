Pětačtyřicetiletý Kim Čong-nam měl ve svém batůžku dvanáct lahviček s atropinem, vedle 125 000 dolarů v hotovosti (zhruba 2,7 miliónu korun), vypověděli u soudu toxikoložka a vyšetřující policista. [celá zpráva]

Kim se z Malajsie vracel do Macaa, kde trávil většinu času od svého odchodu do exilu ještě za vlády otce Kim Čong-ila. Když k němu v rušné letištní hale postupně zezadu přistoupily dvě mladé ženy a zakryly mu oči dlaněmi, v nichž byl podle veškerých indicií smrtící jed, vyhledal lékařskou pomoc na letišti. Stěžoval si na bolest očí. Zdravotníci mu z tváře setřeli „tekutinu bez zápachu, podobnou vodě“.

Pak ale Kimovi nebezpečně vysoko vzrostl tlak a dostavil se záchvat. Smrt nastala během převozu do nemocnice.

Proč tedy Kim nevyužil protilátku, kterou měl u sebe? Odpověď není jednoznačná, jisté ale je, že bez injekční stříkačky by mu nepomohla. A žádná zmínka o tom, že by Kim u sebe stříkačku měl, u soudu nezazněla.

Atropin se ve zdravotnictví používá například při léčbě bradykardie. Ve Spojených státech se v kombinaci s dalšími léky využíval i k resuscitaci po infarktech, než bylo před sedmi lety rozhodnuto, že nepřináší kýžený efekt.

Připravoval se?

Dvanáct lahviček, které měl Kim u sebe, představuje velké množství atropinu. Podle amerického komentátora a publicisty Stephena Bryena, který působil i v zahraničním výboru amerického Senátu a na ministerstvu obrany USA, to naznačuje, že Kim Čong-namovi se dostalo varování, že mu hrozí otrava nervovým plynem, a že se na to připravoval.

Kim se údajně obával, že mu jeho nevlastní bratr Kim Čong-un po nástupu k moci usiluje o život, aby se zbavil možného konkurenta, byť žijícího v ústraní v zahraničí. Televize CNN s odvoláním na nejmenovaného jihokorejského poslance a jihokorejskou tajnou službu uvedla, že Pchjongjang se pokoušel Kim Čong-nama zabít už pět let a jeden Severokorejec zatčený na Jihu se už v roce 2012 přiznal, že dostal rozkaz vůdcova bratra zabít.

Nervový plyn v těle zablokuje hydrolytickou aktivitu enzymu acetylcholinesterázy a tím vlastně odpojí celý nervový systém. Následují selhání orgánů, křeče a rychlá smrt. Atropin působí proti blokujícímu nervovému plynu.

Jako protilátka ale musí být podán rychle a do těla se musí rychle vstřebat. Jestliže tedy má zabránit účinku nervového plynu, aplikace ve formě pilulky či v tekuté formě nestačí a je nutné látku aplikovat injekčně.

„Nevíme to jistě, ale zdá se, že Kim Čong-nam si nesl lahvičky s atropinem, ale žádné injekční stříkačky k jeho podání. Jestli to tak je, je možné, že mu protilátku k nervovému plynu dodali během jeho pobytu v Malajsii,“ napsal Bryen v komentáři na serveru Asia Times.

„To naznačuje, že Kim Čong-nam byl specificky varován, že je jeho život v nebezpečí, že bude podniknut pokus zabít jej nervovým plynem VX, a on se na to musí připravit. Dá se říct, že ten, kdo jej varoval, mu předal atropin a instrukce, co dělat, až se vrátí domů. Pokud tomu je tak, naznačuje to, že si ani dodavatelé atropinu, ani Kim Čong-nam nemysleli, že je v nebezpečí v Malajsii nebo že na něj zaútočí na mezinárodním letišti v Kuala Lumpuru. Je jasné, že dvě mladé vražedkyně měly velmi dobré informace o tom, kde Kim Čong-nama najdou, a že neměly žádné potíže s tím poznat ho,“ podotkl dál Bryen.

Podle něj je téměř vyloučené, že by se Kimovi dostalo varování od malajsijských úřadů, jelikož ty se, jak se zdá, zprvu domnívaly, že příčinou Kimova úmrtí byl infarkt. Bryen také poznamenal, že se povídá o Kimově schůzce se západními agenty v Malajsii, možná s americkými.

Bryen však nepochybuje o zapojení severokorejské tajné služby do vraždy.

Indonésanka Siti Aisyahová a Vietnamka Doan Thi Huongová, jež jsou za vraždu souzeny, svorně tvrdí, že jim kdosi namluvil, že jde o žert natáčený skrytou kamerou, a ony netušily, že jsou nasazenými atentátnicemi. Proti tomu hovoří ale fakt, že po činu spěchaly na toaletu umýt si ruce.

Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že ženy, jež měla navést čtveřice severokorejských zástupců v zemi, kteří v den vraždy z Malajsie odjeli, věděly, co dělají. Oběma hrozí trest smrti.