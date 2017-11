„Severní Korea vypálila za svítání neidentifikovanou balistickou raketu z Pchjongsongu v provincii Jižní Pchjongan směrem na východ,“ uvedl jihokorejský štáb.

„Vypadá to, že raketa vypálená ze Severní Koreje zřejmě dopadla do japonské zóny výlučných ekonomických zájmů,” řekl podle NBC premiér Abe, který v reakci nařídil svolání krizového zasedání ministrů.

Jde o první raketový od půlky září, kdy severokorejská raketa přeletěla japonský ostrov Hokkaidó.

Raketa byla vypálena byla v době, kdy zpravodajské služby varovaly před dalším severokorejským raketovým testem. V úterý uvedl vysoký japonský vládní úředník, že jeho země detekovala rádiové signály, které mohly avizovat vypuštění rakety, jenomže satelitní záběry nezaznamenaly žádnou novou aktivitu.

Testy severokorejských raket vyvolávají velkou pozornost, protože země zřejmě již má raketu s doletem 5000 kilometrů a možná i mezikontinentální balistickou raketu. Kromě nich ale má řadu balistických raket krátkého a středního doletu, které také čas od času vypouští.

KLDR se blíží završení jaderného programu



V úterý jihokorejský ministr pro sjednocení Čo Mjung-kjon varoval, že KLDR může už příští rok oznámit splnění svého vojenského jaderného programu.

„Severní Korea vyvíjela své jaderné zbraně rychleji, než se očekávalo. Nemůžeme vyloučit možnost, že by Severní Korea mohla ohlásit dokončení svých sil během roku,“ řekl. Podle něj by to mohla udělat k svému 70letému výročí. Vyhlášena byla 9. září 1948.

KLDR už má nosič i jadernou hlavici a možná i miniaturizovanou hlavici pro raketu, otázkou ale je vyřešení jejího návratu do atmosféry.

Severní Korea označuje svůj jaderný program jako obranný a odstrašující, který jako jediný může zabránit tomu, aby na ni zaútočily USA.