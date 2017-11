„Proč mě Kim Čong-un uráží a říká o mně, že jsem starý, když já bych o něm NIKDY neřekl, že je malý a tlustý?“ otázal se americký prezident na sociální síti. Pak dodal: „Nu, co. Tolik se snažím být jeho přítelem - a možná se to jednou stane“. Podle ČTK byla tato Trumpova poznámka sarkastická. Prezident USA nicméně opakovaně nabízel Kimovi smír a jednání.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!