„Ohledně schůzky s Putinem - setkání nebylo nikdy potvrzeno a žádné se neuskuteční kvůli konfliktům na obou stranách,“ řekla před přistáním ve Vietnamu Trumpova mluvčí Sarah Sandersová. Ještě ve čtvrtek poradce Kremlu Jurij Ušakov říkal, že se dojednávají detaily schůzky. Napětí trvá kvůli konfliktu na Ukrajině a k dobrým vztahům nepřispívá ani obvinění, že se Rusko loni vměšovalo do amerických prezidentských voleb.

#UPDATE Trump will not hold a meeting with Putin on the sidelines of APEC summit in Vietnam, White House says https://t.co/F9HwQE14RM pic.twitter.com/CUKKwCXfgY