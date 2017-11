Podle policie většinu obětí našel právě mezi lidmi toužícími spáchat sebevraždu. Slíbil jim, že jim pomůže se zabít, a pozval je k sobě domů.

Širaiši se podle AFP přiznal k devíti vraždám, zabil čtyři teenagery, čtyři lidi okolo dvaceti a jednoho skoro třicetiletého. Jako první zabil po přestěhování svou známou. Tři dny mu trvalo, než ji rozporcoval. Pak zabil jejího přítele, který ji hledal.

Podle televize Fudži se současně přiznal, že všech osm obětí ženského pohlaví napadl, což je japonský eufemismus pro sexuální napadení.

BEZ KOMENTÁŘE: V domě, kde Japonec žil, našla policie devět mrtvol.

Policie ho dopadla v úterý v rámci pátrání po nezvěstné 23leté ženě. I ona hledala na Twitteru někoho, kdo jí pomůže odejít z tohoto světa. Do jejího účtu se naboural bratr, který zjistil, co psala, a zveřejnil to na Twitteru. Ozvala se mu žena, která četla konverzaci. Bratr zmizelé ji požádal, aby Širaišiho kontaktovala a současně se obrátil na policii, uvedl list Jomiuri šimbun.

Ženě se podařilo přesvědčit Širaišiho, aby přišel na nádraží, kde už čekala policie. Když se vrátil domů, zaklepala u jeho dveří a našla bílou tašku patřící zmizelé. Když se policisté ptali, kde je žena, Širaiši uvedl, že „v mrazáku“, na který ukázal. [celá zpráva]

Sousedy nic nenapadlo, jen si stěžovali na puch



Celkem se v bytě našlo 240 kusů kostí včetně lebek a dlouhých kostí. V mrazáku vně domu policisté našli dvě znetvořené hlavy. Části těl dalších sedmi lidí včetně jejich hlav byly uložené ve třech lednicích a v pěti bednách na nářadí v jeho bytě. Zadržený pravil, že z těl odřezal maso, aby je vyhodil, a zbytek těl schoval pod písek na kočičí záchod. Dodal, že se bál vyhazovat ostatky, aby si ho někdo nevšiml, naspal list The Guardian.

Japonská média připomínají, že musel zabíjet jednu oběť každý týden a že je zvláštní, že si nikdo ničeho nevšiml, sousedé si pouze stěžovali na podivný puch linoucí se z bytu.

Širaiši nebyl ale policii neznámý. Letos už byl zatčen pro podezření z kuplířství poté, co vzal do nočního klubu ženu, přičemž věděl, že by tam mohla pracovat jako prostitutka, uvedla BBC.