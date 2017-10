„Ministerstvo zahraničí si dobře uvědomuje záměry našeho nejvyššího vůdce, takže si myslím, že by se měla brát tato slova doslova,“ řekl CNN vysoký severokorejský diplomat Ri Jong-pchil.

Severokorejský ministr zahraničí Ri Jong-ho v září varoval, že Severokorejský režim Kim Čong-una může zvažovat provedení „nejmohutnějšího výbuchu“ vodíkové bomby nad Pacifikem. Prohlásil to, když americký prezident Donald Trump varoval, že by Severní Korea mohla být zcela zničena, pokud bude ohrožovat USA. [celá zpráva]

Americký bojový letoun F-22 Raptor nad Jižní Koreou

FOTO: Ahn Young-joon, ČTK/AP

Minulý týden prohlásil ředitel tajné služby CIA Mike Pompeo, že Severní Korea může potřebovat už jen pár měsíců na to, aby byla schopna zasáhnout území Spojených států jadernou zbraní.

USA posilují jednotky u Korejského poloostrova

Americké námořnictvo ve středu uvedlo, že do oblasti Pacifiku pluje letadlová loď USS Nimitz, která se dosud podílela na operacích proti Islámskému státu, jež pomalu končí. V oblasti již působí mateřské lodě USS Ronald Reagan a USS Theodore Roosevelt.

Americká letadlová loď USS Ronald Reagan (CVN 76) v jihokorejském přístavu Pusan

FOTO: Jo Jung-ho, ČTK/AP

USS Nimitz se k nim na plavbě do domovského přístavu načas připojí. Podle námořnictva byla tato akce ale dlouhodobě plánovaná.

Opoziční pravicová jihokorejská strana svobody (LKP) opět zopakovala, že řešením situace je rozmístění amerických jaderných zbraní na území Jižní Koreje, které odtamtud byly odvezeny v roce 1992. Trump v předvolební kampani o možnosti návratu jaderných zbraní do Jižní Koreje a na území Japonska opakovaně hovořil. Ale CNN to považuje za nepravděpodobné, protože by se pak hůře tlačilo na KLDR, aby se vzdala svého jaderného programu.