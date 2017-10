CIA odmítla zprávu o údajném rozšíření svých tajných operací v Afghánistánu komentovat. Podle zprávy hodlá CIA na afghánské území vysílat malé týmy zkušených agentů, kteří budou zmíněný úkol plnit.

Podle deníku The New York Times se CIA doposud v Afghánistánu soustřeďovala spíš na boj proti členům teroristické sítě Al-Káida a pomáhala afghánské rozvědce.

Přímo do bojů proti islamistickému hnutí Tálibán se Ústřední zpravodajská služba nezapojovala s tím, že by to bylo plýtvání časem a penězi CIA a že by to vystavilo její členy příliš velkému riziku, napsal deník The New York Times.

Bývalí agenti CIA uvádějí, že armáda, se svými obrovskými zdroji, se k rozsáhlým operacím proti rebelům hodí lépe. Polovojenské oddíly CIA, které mají misi plnit, čítají pouze stovky členů a jsou nasazovány po celém světě.

Trump slíbil uvolnění



Americký prezident Donald Trump v srpnu prohlásil, že uvolní omezení stanovená pro pronásledování radikálů v Afghánistánu. „Ti zabijáci musí vědět, že se nemají kde skrýt, že neexistuje místo, kam by nedosáhla americká moc a americké zbraně,“ řekl.

Americká armáda již v posledních měsících výrazně vystupňovala letecké údery proti ozbrojencům Tálibánu v Afghánistánu.