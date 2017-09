„Spolu s Čínou pokračujeme v rozumném přístupu ne v emocionálním, jako když se spolu začínají prát děti ve školce a nikdo je nemůže zastavit,“ řekl v pátek podle BBC Sergej Lavrov a dodal, že „je čas zchladit horké hlavy“.

Vyjádřil se k situaci i vážněji, přičemž opět nešetřil obě strany: „Ano, je neakceptovatelné mlčky přihlížet severokorejským jaderným vojenským dobrodružstvím, ale je také neakceptovatelné rozpoutat na Korejském poloostrově válku.“

Trump však ve stupňování napětí neustal, v noci na sobotu v projevu v Alabamě řekl: „Nemůžeme dovolit různým bláznům, aby vypouštěli své rakety, kam se jim zachce. S rakeťákem jsme to měli vyřešit už dávno. Může být chytrý, může být stratég a může být úplný blázen. Nezáleží na tom, jaký je. Věřte mi, my si s ním poradíme.“

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov

FOTO: Yuri Gripas, Reuters

Napětí se vyostřilo po vystoupení Donalda Trumpa na Valném shromáždění OSN, kde pohrozil KLDR zničením a Kim Čong-una označil za „rakeťáka na sebevražedné misi pro něj i pro Severní Koreu“. [celá zpráva]

KLDR označila jeho projev za štěkání psa, kterého se nelekne. [celá zpráva] Pak pohrozila testem vodíkové bomby v Pacifiku. [celá zpráva]

Kim také poprvé osobně zaútočil na Trumpa. Pravil, že urazil jeho zemi v očích světa a amerického prezidenta označil za „duševně vyšinutého senila“ přičemž použil archaický anglický výraz dotard, označujícího starou osobu, která je slabá nebo senilní. [celá zpráva]

Trump pátek zase na Twitter napsal. „Kim Čong-un ze Severní Koreje je očividně šílenec, kterému nezáleží na strádání a zabíjení vlastního lidu. Bude vystaven zkoušce jako nikdy dříve”. [celá zpráva]

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before!