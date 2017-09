Na začátku roku vlastnilo atomové zbraně devět zemí. Vybaveny byly přibližně 4150 použitelnými jadernými pumami. Pokud jde o součet všech nukleárních zbraní (i těch nepoužitelných – uskladněných nebo připravených k likvidaci) půjde o zhruba 14 935 hlavic. Pro srovnání: na začátku roku 2016 jich bylo 15 395, uvádí SIPRI.

„Navzdory nedávnému pokroku v mezinárodních rozhovorech a úmluvě o zákazu jaderných zbraní probíhají ve všech (jaderných) státech modernizační programy. Z toho lze usuzovat, že ani jedna z těchto zemí není v dohledné době připravena vzdát se jaderného arzenálu,“ konstatoval expert SIPRI Shannon Kile.

Mezi jaderné velmoci SIPRI řadí Spojené státy, Rusko, Velkou Británii, Francii, Čínu, Indii, Pákistán, Izrael a Severní Koreu. Z toho, že se jaderné odzbrojování zpomaluje, viní ústav Spojené státy a Rusko, které disponují 93 procenty všech jaderných zbraní ve světě.

Země

1. zkouška

Hlavic v pohotovosti

Uskladněných hlavic

Celkem USA

1945

1800

5000

6800

Rusko

1949

1950

5050

7000

Británie

1952

120

95

215

Francie 1960

280 20 300 Čína

1964

XXX*

270

270

Indie

1974

XXX*

120 - 130

120 - 130

Pákistán

1998

XXX*

130 - 140

130 - 140

Izrael

------

XXX*

80

80

KLDR

2006

XXX*

10 - 20

10 - 20

Celkem

-----

4150

10 785

14 935

* Žádné nebo není známo



USA, Rusko i Čína do modernizace jaderného arzenálu mohutně investují. Američané například plánují do roku 2026 investovat do atomové výzbroje 400 miliard dolarů. To je v přepočtu přibližně 8,7 biliónu korun. Další jaderné mocnosti sice mají menší arzenály, ale rovněž pracují na jejich modernizaci nebo oznámily, že to mají v úmyslu.

KLDR v jaderném klubu



Samostatnou kapitolou je Severní Korea. Ta má podle SIPRI dostatek materiálu na výrobu deseti až dvaceti jaderných pum. Zda disponují hlavicemi, které bude možné umístit na balistické střely, není jasné. Podle zpravodajských služeb USA a Jižní Koreje je k tomu už ale režim Kim Čong-una velmi blízko anebo už svého cíle dosáhl. Na Korejském poloostrově nyní kvůli severokorejskému jadernému programu panuje hluboká krize. [celá zpráva]