Atentát na letadlo Etihad Airways naplánoval IS. Obviněný prý nevěděl, že pronáší bombu

Za zmařeným plánem vyhodit do povětří letadlo společnosti Etihad Airways stojí Islámský stát (IS). V pátek to oznámila australská policie, podle níž se bombu v mlýnku na maso pokoušel přes letištní kontrolu pronést jeden ze dvou bratrů, kteří už čelí obvinění z terorismu. Policie uvedla, že bombu muži podstrčil jeho bratr. On sám údajně netušil, že má u sebe výbušninu.