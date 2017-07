Peking upevňuje hranici už od první nukleární zkoušky KLDR v roce 2006, avšak s postupující krizí na Korejském poloostrově, která hrozí přerůst v nový konflikt, jeho aktivity u hranic zesílily.

Už v dubnu se objevily zprávy o tom, že Čína do pohraničí přesouvá armádní techniku a až 150 tisíc vojáků. Obyvatelé ruského Dálného východu zaznamenali přesuny pásových vozidel i protiletadlových systémů. [celá zpráva]

List The Wall Street Journal s odkazem na americké i čínské vojenské odborníky nově informoval, že hranici sledují 24 hodin pozorovací bezpilotní stroje a Číňané v pohraničí staví bunkry, do nichž by se v případě chemického či jaderného útoku mohli uchýlit civilisté. Čína rovněž na svém severovýchodě reorganizovala vojenské jednotky a v příhraničí s Koreou zřídila novou armádní brigádu.

Severokorejská hranice s Čínou a Ruskem

FOTO: Mapy.cz

Krize v Koreji se stupňuje s novými zbraňovými zkouškami Pchjongjangu, v nichž spatřuje ohrožení bezpečnosti nový americký prezident Donald Trump a hrozí zásahem. Americká velvyslankyně v OSN Nikki Haleyová v neděli v New Yorku podle televize CNN prohlásila, že „čas na jednání skončil“, a zopakovala, že Trump je vývojem v Koreji znepokojen. Dříve se přitom objevily zprávy o chystaných jednáních Američanů se Severokorejci.

Washington nadále naléhá na Čínu, aby na své chráněnce v Pchjongjangu vyvíjela větší tlak a zasadila se o ukončení dalších raketových a jaderných testů. Čína společně s Ruskem navrhly, aby se Američané vzdali společných vojenských cvičení s Jižní Koreou výměnou za zastavení severokorejských zkoušek, ale to Washington odmítl. [celá zpráva]

V Japonsku jdou bunkry na dračku



Obavy z vojenského střetu v Koreji mají i v Japonsku, kde podle zprávy agentury Bloomberg raketově roste poptávka po bunkrech, v nichž by se lidé případně mohli ukrýt. Pro americkou firmu Atlas Survival Shelters, která bunkry komerčně vyrábí, obchod nebývale kvete po celém světě, nicméně Japonsko je teď hlavním odbytištěm. A nejinak je tomu u dalších výrobců, napsal Bloomberg, podle něhož jde u Atlasu nejvíce na dračku bunkr BombNado v základní ceně 18 999 dolarů (zhruba 420 tisíc korun).