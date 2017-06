Bezpečnostní složky jsou na místě a uzavřely okolí turistického komplexu. Na místo dorazily také speciální zásahové jednotky filipínské policie. Z komplexu turistického střediska se ozývala střelba a exploze.

Na sociálních sítích se objevily snímky a záběry davu lidí prchajících z hotelu. Rezort se nachází nedaleko manilského mezinárodního letiště. Kromě několika hotelů jsou v komplexu také zábavní a nákupní střediska, kasino, kina a restaurace.

Podle agentury AFP se k útoku v Manile přihlásila teroristická organizace Islámský stát.

RT @AmichaiStein1: #BREAKING: Gunfire and explosions reported at popular Resorts World Manila in Pasay City pic.twitter.com/qgfQrshhYp