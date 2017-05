Tak vážné to v Koreji nebylo od války. Kim vyhrožuje i Číně

Režim severokorejského diktátora Kim Čong-una se už nepouští jen do Spojených států a jejich partnerů, ale také do Číny - svého jediného spojence. Peking podle Pchjongjangu svým nezodpovědným komentováním severokorejského jaderného programu zkouší trpělivost KLDR, což by mohlo mít závažné následky. Čína zase hovoří o porušení poválečné dohody s KLDR z roku 1961, upozornila agentura AP.