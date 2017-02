Severokorejský velvyslanec v Praze se neukazuje, může se bát o život

Smrt bratra severokorejského vůdce Kim Čong-una v Kuala Lumpuru připoutala pozornost k severokorejskému velvyslanci v Praze Kim Pchojng-ilovi, který je strýcem současného vládce. Objevily se spekulace, že i on by mohl být ohrožen na životě. Podle jihokorejského deníku Dong-a ilbo se snaží být nenápadný, jak to jen jde.