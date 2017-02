Kim Čong-nam byl 13. února zřejmě otráven jedovatou látkou, která mu byla natřena do obličeje, když v Kuala Lumpuru čekal na svůj let zpět do Macaa, kde dlouhodobě žil. Jižní Korea z atentátu obvinila severokorejské agenty.

Malajsijská policie v pátek zatkla Severokorejce Ri Čong-čchola, který žije v Malajsii přes tři roky. Již dříve zatkla dvě ženy, s vietnamským a indonéským pasem, a přítele jedné z nich. Z přímého spáchání vraždy je podezřelá jedna za zadržených žen. [celá zpráva]

Policie podle agentury AP sdělila, že obě ženy severokorejští agenti vycvičili, aby rozetřely Kimovi jed po tváři a pak si umyly ruce. [celá zpráva]

Čtveřice na útěku



V souvislosti se smrtí bratra vůdce KLDR pátrá malajsijská policie po dalších čtyřech občanech Severní Koreje, kteří opustili Malajsii v pondělí, kdy byl Kim Čong-nam otráven. Policie nesdělila, zda je čtveřice hledaných nějak spojena se severokorejskou vládou. Vyšetřovatelé nicméně informovali, že podle všeho odletěli do severokorejské metropole Pchjongjangu.

Tělo zavražděného je v márnici vzhledem k vysoké citlivosti případu pod pečlivou ochranou ozbrojeného týmu. Kim Čong-namova násilná smrt vyvolala napětí v diplomatických vztazích mezi Malajsií a KLDR.

Kim Čong-nam byl bratrem současného severokorejského vůdce Kim Čong-una a zároveň nejstarším synem bývalého vůdce Kim Čong-ila, za jehož nástupce byl několik let považován. Kim Čong-nam měl pověst playboye, hráče v kasinech a povaleče a byl dlouhodobě pro severokorejskou vládu trnem v oku.