USA posílají ke Koreji námořní radar

Spojené státy v pondělí vyslaly ke Korejskému poloostrovu námořní radar SB-X, aby monitoroval let severokorejské balistické střely v případě, že ji Pchjongjang odpálí. Radar by měl do oblasti vzdálené zhruba 3200 kilometrů severozápadně od Havaje dorazit do konce ledna, uvedl server International Business Times.