USA severokorejskou raketu nesestřelí, budou ji sledovat

Spojené státy nemusejí nutně sestřelit severokorejskou balistickou raketu, jejímž vypuštění hrozí Kim Čong-un. Pokud nebude představovat hrozbu, nebude to nutné, uvedl v úterý večer podle BBC americký ministr obrany Ashton Carter. Místo sestřelu by ji americká armáda raději sledovala, aby o ní získala co nejvíce údajů.