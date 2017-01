Muž v polovině prosince navštívil jihočínské město Kuang-čou a tento týden byl kvůli horečce hospitalizován v sousedním městě Tung-kuan. Podle médií však krátce po nástupu do nemocnice léčbu odmítl a vrátil se do Hongkongu, kde byl ve čtvrtek přijat do nemocnice. Jeho stav se v pátek vážně zhoršil a nakonec nemoci podlehl.

U pacienta lékaři identifikovali chřipkový kmen H7N9, který byl poprvé zaznamenán v březnu 2013, kdy se rozšířil v Hongkongu, na Tchaj-wanu a především do jižní Číny. Nákaza si v tehdy vyžádala 36 obětí.