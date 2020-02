Nový koronavirus naplňuje černý scénář celosvětové pandemie X, varují experti

Vývoj epidemie nového koronaviru začíná naplňovat pesimistický scénář Světové zdravotnické organizace (WHO). Ta vypracovala modely vývoje v případě, že se objeví infekce s potenciálem vyvolat pandemii a chaos po celém světě. Hypotetická nákaza je v materiálech WHO označována písmenem X. A šíření patogenu SARS-CoV-2 obávaný scénář epidemie X začíná naplňovat. V pondělí před tím varovala viroložka WHO Marion Koopmansová.