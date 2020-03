Hamáček doporučí, aby vláda vyhlásila nouzový stav

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí doporučí vládě, aby vyhlásila kvůli koronaviru nouzový stav. Kabinetu by to podle něj usnadnilo přijímání dalších opatření jako regulace dodávek zdravotnického materiálu či zákaz akcí s vyšším počtem lidí. Lidé, kteří by se vraceli z postižených oblastí by podle něj měli mít uloženu povinnost kontaktovat lékaře.