Až to sem přijde, ven nevyjdu. V Itálii to šlo rychle, vysvětlují lidé velké nákupy

„Ano, nakupujeme i trvanlivé potraviny a kartony mléka. Ne proto, že bych se bála, že uzavřou Prahu, ale vidíme, co se v obchodech děje. Máme děti a nechci dopustit, abych jim neměla co dát. Na druhou stranu určité obavy jsou podle mě na místě, protože antibakteriální gel nebo dezinfekci už jsem nesehnala,“ řekla Právu v Lidlu v Praze 9 paní Sylvie.

I v čakovickém supermarketu Globus lidé jezdí s plnými vozíky. „Nakupujeme standardně na víkend,“ smála se jedna rodina otázce redakce. Nicméně zákazník s košíkem plným těstovin, rýže, konzerv a perlivých vod, který se představil jako pan Luboš, obavy neskrýval.

„Bojíme se. Myslím, že je čeho. A nemohu říct, že bych měl slepou důvěru, že se o nás někdo postará a zajistí nás, když vznikne problém. Chci, abychom doma byli připraveni, kdyby opravdu došlo na nedostatek potravin nebo karanténu,“ uvedl.

Obavy jsou přirozené

Podobné jednání není podle psychologů nijak výjimečné. „Podíváte-li se na mapu šíření koronaviru, je Česká republika ostrůvkem obehnaným zeměmi s indikovanými případy nakažených,“ řekl Právu psycholog Karel Humhal.

„Určitá nejistota a obavy jsou přirozené. Je to reakce na to, co lidé vidí v médiích. Vezmete-li objem času, který je ve zprávách věnovaný koronaviru, je pochopitelné, že úzkostnější a sugestivnější lidé propadnou strachu,“ dodal Humhal.

Jako přirozené vnímá obavy lidí i psycholožka Lenka Čadová věnující se celostnímu zdraví. „Lidé se nyní v podstatě chovají racionálně. Chtějí předejít nějaké nepříjemné situaci. Nikdo neví, co bude. Takže byť se to může na první pohled jevit jinak, je to úplně normální reakce,“ soudí Čadová, která zároveň lidem radí, aby se zbytečně nestresovali.

Regály průběžně doplňovali

Obchodníci tvrdí, že mají zásoby dostatečné. „Lidi by nakupovali, ale nemají co. Cukr, mouka, všechno pryč,“ usmála se ale dotazu Práva jedna z prodavaček v jihlavském Kauflandu, který patří k nejfrekventovanějším obchodům s potravinami v horácké metropoli.

Regály v kopřivnickém Kauflandu zaměstnanci naopak průběžně doplňovali. Lidé vybrali hlavně těstoviny do 30 korun, rýži a brambory, řada nakupujících se zásobila i toaletním papírem.

„Byl jsem kvůli tomu koronaviru dlouho v klidu, ale když jsem viděl záběry prázdných regálů v obchodech v italském Milánu, řekl jsem si, že mám nejvyšší čas udělat si zásoby, dokud je co nakupovat. Kašlu na řeči, že ve skladech je všeho dost. Respirátorů a roušek bylo taky dost a najednou je nelze nikde sehnat,“ řekl Právu v pátek čtyřicátník, který tlačil z hypermarketu na okraji Olomouce vozík napěchovaný hlavně moukou, rýží a těstovinami.

Jedna ze starších zákaznic v ostravském Tesku, která měla v košíku asi deset balení těstovin, řekla Právu, že s postupem viru po Evropě rozhodně klidná není. „Mají jedno balení jen za 9,90, tak jsem toho vzala pro jistotu více do zásoby. Až to sem přijde, raději nebudu chodit ven, protože mám špatnou imunitu. V Itálii se to taky rozšířilo během pár dnů a stejně rychlý průběh to může mít i tady,“ dodala žena.

Také na Mladoboleslavsku skupují lidé hlavně potraviny s dlouhou trvanlivostí, zásobují se například těstovinami, jak o tom svědčily prázdné regály v jednom z obchodů v Benátkách nad Jizerou.