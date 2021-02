Zpěvák z Kelly Family nechal na koncertě zpívat čtyřletého syna, úřad ho pokutoval za dětskou práci

Devětatřicetiletý zpěvák trvá na tom, že zákon neporušil. „Jako pro otce je pro mě dobro mých dětí to nejdůležitější... Williama jsem nikdy k vystupování na našich koncertech nenutil. Pokud to dělal, tak proto, že sám chtěl,” napsal Kelly. Jeho právník Julian Ackermann se domnívá, že hodnocení soudu není v souladu s fakty.

Německý zákon na ochranu dětí zakazuje zaměstnávání nezletilých do 15 let. Pro hudební vystoupení platí výjimky, s předchozím souhlasem úřadů mohou děti od tří do šesti let vystupovat dvě hodiny denně, ale jen v době od 8:00 do 17:00. William Kelly se na pódiu objevil večer po 20:00.