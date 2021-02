Zneužívání adopcí v Nizozemsku: Matkám odebírali děti, falšovali dokumenty

Vyšetřovací výbor zjistil, že vládní úředníci věděli, že se postupuje nesprávně, ale nezasahovali. Někteří byli do porušování pravidel i zapojeni, i když se nenašly důkazy o úplatcích. Ministr pro právní ochranu Sander Dekker uvedl, že nizozemské vlády po léta selhávaly, když nezasahovaly: „Vláda nedělala to, co by se od ní čekalo a co by měla dělat. Nehrála aktivnější roli při předcházení zneužívání (zákonů), a to je bolestné. Já proto dnes jménem kabinetu nabízím omluvu adoptovaným.“