Zkušený kick boxer nachytal zloděje ve svém domě

Přísloví Kdo s čím zachází, tím také schází, se zcela hodí na párek zlodějů ze saského městečka Roßheim. Vloupali se do jednoho z domů, aby tam sebrali vše, na co přijdou, respektive co by mohli zpeněžit. Nepočítali ovšem s tím, že majitel, zkušený kick boxer, je nachytá, píše server týdeníku Focus.