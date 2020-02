Zima letos nebyla a už ani nebude. Přichystejme se na teplé jaro

Obavy z toho, že s příchodem jarních měsíců bude zima dohánět to, co zameškala v lednu a únoru, jsou liché, píše server týdeníku Focus s odkazem na modely německé meteorologické služby (DWD). Předpovědní modely počítají s tím, že v Evropě by březen, duben i květen měly být teplotně nadprůměrné o 0,5 až jeden stupeň. Vydatné deště by měly přijít v dubnu.