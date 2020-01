Ženy hrdlořezů Islámského státu žebrají o návrat do Německa

Jedna z žen usilující o návrat do Německa je dvacetiletá Meryem S., která pochází z města Idar-Oberstein ve spolkové zemi Porýní-Falc. „Žijeme uprostřed chaosu,“ napsala krátce před vánočními svátky. Tvrdí, že do stanů zhruba 70 tisíc lidí, kteří v táboře žijí, nepřetržitě prší. Chybí toalety, pitná voda, všude jsou odpadky a krysy. „Děti jsou kvůli tomu často nemocné a lékaři nejsou k dispozici,“ píše Meryem.

Mladá žena by se i se svým synkem chtěla za každou cenu vrátit do Německa. Šanci má ovšem mizivou. Meryem S. je podle německých úřadů podezřelá z přípravy závažných násilných činů, které by mohly ohrozit stát. Mluvčí prokuratury v Koblenci Mario Mannweiler sdělil, že žena odcestovala přes Turecko do Sýrie v září roku 2014. Tehdy jí bylo patnáct let a z Německa odešla se svou sestrou, starším bratrem a jeho manželkou.