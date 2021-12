Zemřel Michael Nesmith z The Monkees

Nesmith byl kytaristou, zpěvákem a občasným skladatelem v kapele The Monkees, která vznikla jako americká obdoba britských The Beatles pro komediální pořad televize NBC.

Hudební skupina nicméně prodeji alb v USA svoje britské vzory překonala. Jejich první dvě alba The Monkees a More of the Monkees byla desítky týdnů na prvních příčkách hudebních žebříčků.