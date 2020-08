Země EU včetně Česka nestáhnou vojáky z Mali

Podle jeho německé kolegyně Annegret Krampové-Karrenbauerové by nyní přerušená práce unijní výcvikové mise v Mali měla být co nejdříve obnovena. Krampová-Karrenbauerová to prohlásila na tiskové konferenci po schůzce. Unie chce v Mali i nadále angažovat v boji proti terorismu, pučisté by podle ní měli urychleně uvolnit cestu novým volbám.