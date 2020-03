Země EU přijmou dětské migranty

„Německo je připraveno převzít svůj přiměřený díl,“ ohlásil mluvčí německé vlády Steffen Seibert s tím, že nezletilé migranty si rozdělí jen ty státy EU, které k tomu budou ochotné. Mají to být děti buď těžce nemocné, nebo bez doprovodu a mladší čtrnácti let, většinou dívky.

Rakousko naopak plán razantně odmítlo. „Kdo přijme ženy a děti, přijímá právě tak i otce a muže,“ prohlásil kancléř Sebastian Kurz . Potvrdil také odhodlání hájit rakouské hranice proti náporu migrantů, pokud by opět překročili Balkán. Odmítavá reakce se dá čekat i od řady dalších států včetně Česka.

Krizi koncem února odstartovalo Erdoganovo oznámení, že otevírá pro migranty své hranice do EU. Unie to označila za porušení dohody o migrantech, kterou má s Turky, a obvinila Ankaru z vydírání.

Turecko se poté snažilo podněcovat migranty k překročení řecko-turecké hranice. Tisíce z nich se o to pokoušely během minulého týdne. Atény proti těmto nelegálním migrantům rázně zasáhly a staly se za to terčem tvrdých výpadů turecké propagandy. Erdogan ještě v neděli vyzýval Řeky, aby „otevřeli brány“, protože migranti podle něj nemíří k nim, nýbrž dál do Unie. Jejich cílem jsou dnes stejně jako před pěti lety bohaté země, hlavně Německo.