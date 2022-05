Záhadná bodnutí injekcí na diskotékách děsí Francii

„Motiv činů, které nejsou spojeny s krádežemi ani násilím, zatím není jasný,“ uvedli vyšetřovatelé v Rennes. Policie odebrala krevní vzorky několika napadeným, ale „výsledky těchto biologických analýz jsou vesměs negativní, a to jak na GHB (droga používaná při znásilnění), tak na další toxické látky,“ zdůrazňuje státní zastupitelství.

Majitelé nočních podniků modernizují zabezpečení a posilují ochranku, poklesu návštěvnosti i tržeb až o polovinu to ale nezabránilo, píše Le Figaro.

Podobné zprávy o desítkách útoků injekcí s neznámou látkou se začaly množit loni v říjnu ve Spojeném království. Převážně dívky z několika měst ve Skotsku a na dalších místech Británie hlásily, že jim večer kdosi v podniku zřejmě vstříkl do těla neznámou látku, ony se probraly až druhý den a z noci si nic nepamatují. Pachatel nebo pachatelé ale nikdy nebyli dopadeni.

Co je ale naopak velmi reálné a činí narůstající problém, a to v Británii i dalších evropských zemí, je tzv. spiking, tedy omámení především žen a dívek přidáním alkoholu nebo drogy do pití bez jejich vědomí.