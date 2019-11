Začal soud s exprezidentem Rumunska Ilieskem za zločiny roku 1989

Proces odstartovalo předběžné projednávání obžaloby vznesené proti Ilieskovi a dvěma dalším osobám. Předání obžaloby soudu oznámil letos v dubnu generální prokurátor Augustin Lazar po téměř třicet let trvajícím vyšetřování vojenskou prokuraturou.

Soudní jednání se týká rebelie, při které byl zadržen a 25. prosince 1989 narychlo popraven diktátor Nicolae Ceaušescu spolu se svou ženou Elenou. Iliesku, jemuž je nyní 89 let, se poté dostal do čela státu. První rumunský prezident po pádu komunismu je nyní obviněn, že stál v pozadí „rozsáhlé diverzní a dezinformační operace“, která vyvolala v zemi psychózu a zmatek a Ilieska vynesla do čela státu.