V Mnichově se roztočily pípy, začal největší pivní festival světa Oktoberfest

Do 6. října, kdy Oktoberfest své brány uzavře, by ho znovu mělo navštívit kolem šesti milionů lidí z celého světa. U vstupu do oploceného areálu na ně čekají bezpečnostní kontroly, přes které se například s batohem, velkou taškou a nově ani s elektrokoloběžkou nedostanou. Na bezpečnost bude dohlížet 49 kamer a na 600 policistů, z nichž někteří jsou specialisté na zapamatovávání si obličejů.