Záběry vraku velkoletadla Mrija

Mrija by se však mohla vrátit na oblohu, Turecko už před dvěma lety nabídlo, že by mohlo pomoci s dokončením druhého kusu. Je hotový trup, nejsou ale hotové křídla a ocasní plochy. Letos v lednu rozhovory pokračovaly. Stroj se hodí pro přepravu extra velkých nákladů. Otázkou ale je ziskovost, uvedl web Oryx.

Dokončení by mohlo přijít na 300 milionů dolarů, takže by letoun nebyl nikdy ziskový, jeho zprovoznění by však mohlo být pro Turecko otázkou prestiže a potvrzením schopností jeho rychle se rozvíjejícího leteckého průmyslu.