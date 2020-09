Chudým v karanténě Británie platí, aby ji dodržovali

Zmíněná pokuta by měla podle Johnsona hrozit lidem, kteří by byli na koronavirus pozitivně testováni, obdrželi by výzvu zůstat doma, ale neřídili by se jí. Při prvním prohřešku počítají úřady s pokutou tisíc liber, vyšší peněžní tresty budou následovat při opakovaném porušování nařízené izolace.