Za den v úřadě náleží Kemmerichovi milionové odstupné

Mluvčí durynského ministerstva financí potvrdil, že Kemmerich dostane, bez ohledu na to, jak dlouho ve funkci setrval, plnou únorovou mzdu náležející šéfovi durynské vlády a z toho vyplývající odstupné po odchodu z úřadu.

Ale to není vše. Přestože v úřadu strávil extrémně krátkou dobu, má nárok na odchodné ve výši šesti měsíčních platů. První tři měsíce se plat pro výpočet odchodného vypočítá v plné výši včetně nároku na rodinné příspěvky, zbývající tři měsíce se počítá polovina platu.

V případě Kemmericha to znamená, že první tři měsíce odchodného u něj budou činit 50 312,22 eura a za zbývající tři měsíce dostane 25 156,11 eura. Celkem bude odchodné činit 75 468,33 eura. K tomu se ještě připočítá plat ministerského předsedy za únor, tedy 17 536 eur. Celkem si tedy za 24 hodin v úřadě ministerského předsedy Durynska přijde na 93 tisíc eur.

Thomas Kemmerich (FDP) se ve středu stal šéfem durynské vlády zcela nečekaně, když mu do funkce pomohly hlasy jeho svobodných demokratů, Křesťanskodemokratické unie Angely Merkelové (CDU), ale i Alternativy pro Německo (AfD). Bylo to poprvé, co AfD podpořila premiéra v některé spolkové zemi.