Za bestiální vraždou bratislavské učitelky mohla být žárlivost

„Na stejném místě našli před dvěma měsíci tělo 52leté Anny, která žila se svým druhem v provizorním dřevěném domečku. Byl to právě on, kdo po několika dnech našel její tělo. Ležela v nepřirozené poloze a měla na sobě jen košili, od pasu dolů byla svlečena,“ konstatoval server pluska.sk.

Bývalý vyšetřovatel Jozef Šátek serveru čas.sk řekl, že policie by v případě smrti učitelky neměla mluvit o zabití, ale o úkladné vraždě, a trest by měl být 25 let až doživotí. V případě zabití by byla sazba jen 12 až 15 let.