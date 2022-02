Z Ukrajiny uprchlo už přes 120 000 lidí

Zástupkyně vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Kelly Clementsová v rozhovoru se CNN v noci na sobotu uvedla, že válka z Ukrajiny vyhnala tento týden do okolních zemí už přes 120 000 lidí, nejvíce právě do Polska.

V pátek odpoledne vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi sdělil, že za první necelé dva dny bojů uprchlo z Ukrajiny přes 50 000 lidí. Další tisíce míří do Moldavska, Rumunska, Maďarska a na Slovensko.

Většinou jde o ženy a děti, muži ve věku od 18 do 60 let musejí ve své vlasti zůstat a bojovat. Ukrajinský prezident Volodymar Zelenskyj totiž nařídil mobilizaci.

Celkem UNHCR odhaduje, že by mohlo z Ukrajiny kvůli válce uprchnout až pět milionů lidí. „Pracujeme s odhady od jednoho do tří milionů (uprchlíků, kteří zamíří) do Polska... a scénářem s jedním až pěti miliony v součtu všech sousedících zemí,” uvedla v pátek mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Shabia Mantoová.