Vzdalujeme se od míru, kritizoval německý prezident Rusko, Čínu a USA

„A náš nejbližší spojenec, Spojené státy americké , se za současné vlády zříkají i myšlenky mezinárodního společenství,” poznamenal Steinmeier s tím, že podle nynější americké vlády má každý své zájmy stavět nad zájmy všech ostatních. „Jako by se myslelo na všechny, když každý myslí na sebe. 'Great again' - a když je nutné, tak i na náklady sousedů a partnerů,” uvedl v narážce na volební slogan amerického prezidenta Donalda Trumpa udělat Americkou opět velkou.

Odklon od mezinárodního práva k právu silnějšího podle bývalého německého ministra zahraničí škodí všem. Jednak nás vrací do doby, kdy každý hledal svou bezpečnost na úkor druhých, což vede k nedůvěře, většímu zbrojení a tím k menší bezpečnosti. Za druhé brání tomu, aby mezinárodní společenství nacházelo společné a přesvědčivé odpovědi na otázky a problémy, které ani největší země nemohou řešit samy, jako jsou například klimatické změny. Ústup od mezinárodního k nacionálnímu tak podle Steinmeiera vede do slepé uličky, do temné doby.