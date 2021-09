Vulkán na La Palmě ztichl, obavy ale budí láva postupující k moři

V pondělí ráno se láva nacházela zhruba 1,5 kilometru od pobřeží a očekává se, že ve stejný den by mohla vstoupit do kontaktu s mořem.

La Palma v neděli obnovila provoz letiště, ale létat se zatím nesmí, což by mělo platit nejméně do pondělního odpoledne.

Letecké záběry: Láva na ostrově La Palma se valí do moře. Ničí vše, co jí stojí v cestě

Letecké záběry: Láva na ostrově La Palma se valí do moře. Ničí vše, co jí stojí v cestě Evropa

Pérez dodal, že přerušení sopečné činnosti je obvyklé a nelze tak dělat předčasné závěry. „Něco jiného by to bylo, pokud by vulkán zastavil činnost například na týden. Takhle uplynulo málo času a zatím toho moc nevíme,“ dodal.