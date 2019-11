Vraždění civilistů v Iráku? Británii hrozí vyšetřování kvůli válečným zločinům

Mezinárodní trestní soud (ICC) bere vážně informace, že se britští vojáci snažili utajit vraždění civilistů v Iráku a v Afgánistánu, o kterém informoval pořad BBC Panorama. Pokud by soud zahájil vyšetřování, bylo by to poprvé, co by se dotýkalo britské armády. Britské ministerstvo obrany sdělilo, že s ICC plně spolupracuje, obvinění ale označilo za nepodložené.