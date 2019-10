Vítěz voleb v Kosovu sní o sjednocení s Albánií

„V rámci EU není možné dosáhnout sjednocení Albánců. Nemohu říci, že by v EU vznikala národní jednota. Tam se připojíme k Dánům, Rakušanům a Španělům. Náš svazek se musí odehrát tady,” prohlásil kosovský politik stojící v čele nacionalistického levicového hnutí Sebeurčení (Vetëvendosje, VV). To těsně vyhrálo nedělní předčasné volby před dalším opozičním uskupením, Demokratickým svazem Kosova (LDK) bývalého premiéra Isy Mustafy.

Kurti popsal i podobu případného spojení s Albánií. „Kosovo a Albánie by se měly sjednotit v rámci federace,“ popsal v interview, které poskytl nikoliv před kosovskou, nýbrž před albánskou vlajkou. Vzorem by mělo být Německo. „Společný trh, společný občanský registr, společné vládní výbory pro zahraniční politiku, to jsou témata, která budu projednávat s albánským premiérem Edim Ramou,“ dodal.