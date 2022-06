Vítejte v pekle! V německé veřejné dopravě vypukl s levnými jízdenkami chaos

Ze situace šíleli zejména ti, kteří museli v sobotu do práce, nikoliv na výlet. Mezi Karlsruhe a Heidelbergem to vypadalo tak, že snad celý region se dal do pohybu a všichni chtěli jet vlakem. Ranní spoje byly tak plné, že od Sandhausenu nemohli nastoupit žádní cestující. „Musím jít do práce,“ volala žena, jež se vmáčkla do vozu.