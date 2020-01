Ví Harry, co dělá? Expert na britský panovnický dvůr si není jistý

„Jejich oznámení o vyčlenění se z královské rodiny bez jakékoliv předchozí konzultace bylo pro každého překvapením, pro téměř 94letou královnu to byl samozřejmě šok,“ tvrdí Vickers vzhledem k tomu, že Harry je podle jeho slov jejím nejmilejším vnukem.

Historik přiznává, že se ohledně Meghan mýlil. „Myslel jsem, že je velmi inteligentní a odpovědná. Zřejmě měla mít více času na to, aby se připravila na svou roli. Tušil jsem, že se jednou bude chtít vrátit do Kalifornie ke své práci, ale nečekal jsem, že to půjde tak rychle. Je vdaná teprve rok a půl,“ tvrdí historik.